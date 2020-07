Regno Unito: Partito conservatore, 10 mila impiegati lavorano in condizioni disumane a Leicester

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero essere 10 mila le persone che lavorano in condizioni disumane nelle fabbriche tessili di Leicester, nel Regno Unito. Lo ha detto il deputato del Partito conservatore, Andrew Bridgen, in un'intervista con l'emittente "Sky News". Secondo il deputato britannico, a Leicester esiste una "cospirazione del silenzio che ha permesso alle fabbriche della città di continuare a sfruttare i lavoratori per molti anni". "C'è un fallimento sistematico nella protezione dei lavoratori a Leicester. Stimo che ci siano circa 10 mila individui che lavorano in condizioni di schiavitù moderna, producendo gli indumenti che vengono venduti online", ha detto Bridgen. Il deputato Robert Buckland, anch'esso del Partito conservatore, sempre intervenendo sull'emittente "Sky News", ha dichiarato che ci vorrà molto tempo per eliminare gli abusi della schiavitù moderna che avvengono nelle città del Regno Unito. "La schiavitù moderna è ovunque intorno a noi, in ogni paese e città del Regno Unito e anche nelle aree rurali, e può assumere diverse forme", ha detto Buckland. "Questo tipo di sfruttamento, con persone che vengono pagate meno del salario minimo e che lavorano in condizioni inaccettabili, deve essere eliminato, deve essere esaminato, dobbiamo seguire le prove e portare giustizia quando è possibile", ha aggiunto il deputato. (Rel)