Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), sostegno a legge nazionale contro omotransfobia

- "L'Emilia-Romagna sostenga con forza la legge contro l'omotransfobia in discussione in Parlamento". A chiederlo è Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, presentando una risoluzione che sarà discussa nelle prossime sedute dell'Assemblea legislativa. "A un anno dall'approvazione della legge regionale che prese spunto proprio da un nostro progetto di legge – ha spiegato Piccinini – crediamo che sia necessario lanciare un altro segnale importante riguardo al tema della salvaguardia dei diritti delle persone lgbt. Il becero ostruzionismo dello scorso anno di Lega e Fratelli d'Italia ha dimostrato come le forze politiche di centrodestra utilizzino l'inconsistente spauracchio della limitazione della libertà di espressione per cercare di negare i diritti altrui. Concetti molto pericolosi espressi anche pochi giorni fa in una manifestazione a Modena. Ecco perché siamo convinti che sia necessario da parte dell'Emilia-Romagna ribadire la propria posizione in favore del riconoscimento dei diritti di tutti e della salvaguardia di chi è costantemente discriminato, o peggio, ancora vittima di violenze per la propria identità sessuale". Nella risoluzione presentata dal Movimento 5 stelle si chiede così di dare pieno sostegno alla legge presentata in parlamento dal deputato Zan (a cui è abbinato tra gli altri il testo del deputato M5s Pierantoni) che, tra l'altro, introduce la modifica dell'articolo 604 bis e ter andando a integrare i reati d'odio con quelli legati alle discriminazioni di genere basate sull'orientamento sessuale. (Ren)