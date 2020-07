Agricoltura: Bellanova, necessari investimenti per infrastrutture idriche e tutela territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davanti a noi abbiamo una sfida importante per la tutela dell'ambiente. La crisi climatica ha conseguenze sempre più drammatiche sui nostri territori e sulla nostra economia, e in particolare per la nostra agtricoltura. Non c'è tempo da perdere. Servono investimenti per le infrastrutture idriche e la tutela dei territori, da accompagnarsi a un'azione coordinata da parte di soggetti pubblici e privati e a percorsi di sostenibilità per aziende e cittadini, per garantire da parte di tutti un uso consapevole della risorsa acqua". Così su Facebook il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, questa mattina ospite al webinair "Acqua per tutti. Investimenti nel comparto idrico e ruolo dei soggetti industriali", un momento di confronto sul tema dell'approvvigionamento idrico. (segue) (Rin)