Agricoltura: Bellanova, necessari investimenti per infrastrutture idriche e tutela territori (2)

- "Nonostante l'emergenza sanitaria, come ministero non ci siamo mai fermati - sottolinea Bellanova -. Abbiamo continuato a lavorare per mettere in campo risorse importanti con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi progetti per i territori, in particolare al Sud. E siamo impegnati sul fronte della ricerca e della scienza, che devono acquistare una centralità nuova e assicurare, grazie ad agricoltura di precisione, tracciabilità, nuove tecnologie e innovativi strumenti informatici, una sempre maggiore sostenibilità, strategica per lo sviluppo nazionale. Continuiamo a confrontarci e a lavorare insieme per assicurare la piena tutela di quel prezioso bene comune che è l'acqua", conclude il ministro dell'Agricoltura. (Rin)