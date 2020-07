Bolivia: ministro dell'Economia positivo al nuovo coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tutto il 12 luglio, in Bolivia si contano 48.187 casi di contagio e 1.807 morti. Le autorità sanitarie riconoscono che la curva dei contagi sta tornando a rialzarsi con un 79 per cento di fenomeni che si quattro province, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba e Beni. Il 10 luglio la Commissione interamericana per i Diritti Umani (Cidh), agenzia dipendente dalle Nazioni Unite, ha esortato il governo della Bolivia a garantire la sepoltura e l'identificazione delle vittime e ha espresso la sua preoccupazione per la situazione che attraversa il paese. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, la Cidh "sollecita lo Stato boliviano a garantire l'accesso ai servizi funerari adottando misure che permettano l'identificazione delle persone decedute, la tracciabilità dei corpi, così come la realizzazione di eventuali test ai familiari dei deceduti". Fino al 31 maggio in Bolivia è stata in vigore l'emergenza sanitaria e la quarantena su tutto il territorio nazionale. La misura delle aperture viene demandata alle amministrazioni locali, che finora hanno però in gran parte scelto la linea della prudenza. (segue) (Brb)