Regno Unito: nuove regole immigrazione, alcuni ex criminali non potranno entrare nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle nuove regole sull'immigrazione del Regno Unito, chi è stato condannato a più di un anno in prigione non potrà entrare nel paese. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Il ministro dell'Interno britannico Priti Patel fornirà oggi i dettagli del nuovo sistema a punti che prenderà il posto del principio di libertà di movimento per i cittadini dell'Unione europea al termine del periodo di transizione della Brexit. Tutti i cittadini dell'Ue, inclusi quelli che hanno la fedina penale sporca, verranno trattati esattamente come gli immigrati che arrivano nel Regno Unito dal resto del mondo. Il governo potrà negare l'accesso al paese agli immigrati che hanno trascorso più di un anno in prigione secondo il nuovo sistema a punti. La Border Force, agenzia governativa responsabile delle operazioni di controllo dei confini, potrà impedire l'accesso al Regno Unito anche a chi è stato condannato a meno di un anno in prigione ma è colpevole di crimini gravi, e ai soggetti considerati delinquenti abituali, come ladri e scippatori. (Rel)