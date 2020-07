Francia: ridotti i voli delle compagnie cinesi a una tratta settimanale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha ridotto il numero di voli delle compagnie aeree cinesi limitandoli a uno a settimana. Lo riferiscono i media francesi, riportando una notizia diffusa dall'ambasciata di Parigi a Pechino. In questo modo Parigi mette in atto la stessa strategia della Cina, con l'obiettivo di ottenere più tragitti per la compagnia di bandiera Air France. Con la crisi del coronavirus, Pechino ha limitato il numero dei voli per evitare nuovi contagi. Fino ad oggi Air China, China Eastern e China Southern avevano ognuno in programma un volo a settimana per la Francia. Al momento è stato mantenuta solo una tratta Pechino-Parigi con Air China."Applichiamo la stessa reciprocità da venerdì scorso", hanno fatto sapere dall'ambasciata francese. (Frp)