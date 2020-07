Governo: Meloni, "governissimo"? Voci di corridoio ma non è novità che M5s inciuci con qualcun altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, quelle sulla nascita di un "governissimo" sono "voci di corridoio. Non è una novità - ha continuato - che il Movimento cinque stelle cerchi di inciuciare con qualcun altro perché è ormai la loro specialità. Non mi stupisce che Di Maio, mentre il 40 per cento delle aziende rischia di non sopravvivere, stia cercando un altro governo per mantenersi la poltrona. E' quello che hanno fatto negli ultimi anni". Parlando con i cronisti a margine della visita a Genova al cantiere del nuovo ponte Morandi, Meloni ha ribadito che in presenza di un "'governissimo' non ci sarebbero i voti di Fd'I". (Rin)