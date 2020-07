© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per troppo tempo le conseguenze sociali, politiche ed economiche del calo demografico sono state ignorate.Siamo all’emergenza, è ora di mettere in campo iniziative utili per far crescere le famiglie. Cominciamo con assegno unico universale". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio.(Rin)