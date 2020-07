Egitto: premier Madbouli, crescita anno fiscale 2019-2020 intorno al 3,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Egitto nell’anno fiscale 2019-2020, che si è concluso lo scorso 30 giugno, si attesterà intorno al 3,8 per cento, a causa dell’impatto dovuto alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli. "Fin dall’inizio il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ordinato di affrontare la crisi del coronavirus in modo proattivo attraverso una serie di iniziative”, ha dichiarato Madbouli, precisando che il tasso di crescita dell’anno fiscale 2019-2020 non sarà inferiore al 3,8 per cento. “Senza queste iniziative, i tassi di crescita avrebbero raggiunto l'1,9 per cento", ha dichiarato Madbouli. A metà marzo, Al Sisi ha ordinato di stanziare circa 100 miliardi di sterline egiziane (5,54 miliardi di euro) come cifra aggiuntiva al bilancio dello Stato per far fronte alla crisi derivante dalla pandemia. “Alcuni Paesi hanno avviato un blocco completo delle loro attività spingendo le istituzioni finanziarie internazionali tra cui il Fondo monetario internazionale (Fmi) a stimare una contrazione delle loro economie intorno al 5 per cento, invertendo le prospettive pre-pandemie”, ha aggiunto Madbouli. "Queste sono le stesse istituzioni che hanno stimato per l’Egitto una crescita positiva della sua economia. Non avremmo raggiunto questi risultati se non avessimo applicato il programma di riforme economiche. Gli indicatori pre-coronavirus hanno mostrato progressi tangibili poiché il tasso di crescita ha raggiunto il 5,9 per cento, i tassi di disoccupazione e di inflazione sono in calo", ha aggiunto il premier. Intanto il ministero della Salute egiziano ha annunciato di aver registrato 912 nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime nel paese. Si contano invece 543 persone dimesse dagli ospedali, portando il numero totale dei guariti a 24.419 casi fino ad oggi. Il totale dei contagiati è 82.070, mentre i decessi sono 3.858, con 89 morti nelle ultime 24 ore. (Cae)