Mali: comunità internazionale condanna uso della forza contro i manifestanti (2)

- I rappresentanti, prosegue la dichiarazione, “esprimono preoccupazione per l'arresto dei leader del Movimento M5-Rfp (la piattaforma dell’opposizione promotrice delle proteste), cosa che non consente di tenere il dialogo promosso dal presidente della Repubblica e dal primo ministro in tutta serenità, e invitano pertanto il governo a creare le condizioni per il dialogo politico, in particolare con il rilascio di questi leader. (I rappresentanti) rimangono convinti che le conclusioni della recente missione ministeriale Cedea gettino le basi per una soluzione adeguata per un accordo politico per porre fine alla crisi, come sottolineato dal presidente della Repubblica nel suo ultimo discorso l'11 Luglio 2020”, conclude la nota. Quattro persone sono morte nella capitale Bamako durante la nuova manifestazione di massa promossa nel fine settimana dall’opposizione per chiedere le dimisisoni di Keita, numero che sale a otto secondo Togo. (segue) (Res)