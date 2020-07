Mali: comunità internazionale condanna uso della forza contro i manifestanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di opposizione M5-Rfp ha inoltre affermato che le forze di sicurezza hanno arrestato due leader che hanno partecipato alle proteste antigovernative di venerdì scorso. Si tratta di Choguel Kokala Maiga e Mountaga Tall, due figure di spicco del movimento, che sono stati arrestati insieme ad altri attivisti ieri sera. L’arresto di Maiga e Tall segue quello di un altro leader delle proteste, Issa Kaou Djim, finito in manette venerdì. Sabato, invece, è stato reso noto che la polizia ha fatto irruzione nel quartier generale della coalizione di opposizione proprio in seguito alle violente manifestazioni contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Lo stallo nel Paese è iniziato dopo le contestate elezioni locali del marzo scorso in cui l'affluenza alle urne è stata bassa, in parte a causa dei timori di attacchi da parte di gruppi jihadisti che vagano nel deserto del nord, in parte a causa dell’emergenza coronavirus. Le elezioni si sono svolte, inoltre, in un clima di tensione reso ancora più grave dal rapimento di uno dei leader dell’opposizione, Soumaila Cissé, del quale non si hanno più notizie da quasi tre mesi. (segue) (Res)