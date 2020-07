Mali: comunità internazionale condanna uso della forza contro i manifestanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questo motivo la Cedeao – una cui delegazione ha concluso nelle scorse settimane una visita di due giorni nel Paese – ha chiesto la ripetizione del voto in tutti i distretti che sono stati oggetto di revisione e ha invitato le autorità del Mali a prendere in considerazione l’ipotesi di un governo di unità nazionale. Nel mirino è finito soprattutto lo stesso Keita, al potere dal 2013 e rieletto per un secondo mandato nel 2018 ma ora sempre più isolato in un contesto politico, sociale ed economico che è reso ancora più drammatico dalla pandemia di coronavirus che ha interessato – seppur in maniera finora marginale – anche il Mali. Così, il malcontento accumulato dalla popolazione è sfociato in proteste di massa che stanno facendo vacillare il potere del capo dello Stato, alimentando al contempo serie preoccupazioni della comunità internazionale che teme un’ulteriore fonte di instabilità in una regione già tormentata come quella del Sahel. Le proteste sono esplose lo scorso 5 giugno e sono state replicate in forma assai più estesa due settimane dopo, il 19 giugno, quando centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale Bamako per chiedere le dimissioni di Keita. (segue) (Res)