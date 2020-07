Mali: comunità internazionale condanna uso della forza contro i manifestanti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni sono promosse dall'influente imam Mahmoud Dicko, che guida una coalizione dell’opposizione di recente formazione che chiede riforme politiche ed economiche e la fine della corruzione endemica che affligge il paese. L’ondata di proteste ha conosciuto un’escalation dopo che nelle scorse settimane la piattaforma guidata da Dicko ha respinto la proposta di colloqui avanzata dal presidente Keita nel tentativo di trovare un compromesso, annunciando per tutta risposta l’intenzione di aprire un canale di dialogo con i gruppi islamisti che controllano vaste zone di territorio nel centro e nel nord del paese. “Keita non ha imparato la lezione, non ascolta il popolo. Ma questa volta capirà”, aveva minacciato l’imam Dicko nell’annunciare le nuove proteste. Ed è proprio la possibile saldatura fra le istanze rivendicate dall’opposizione (su cui l’influenza dei gruppi religiosi è sempre più marcata) e i gruppi jihadisti – a loro volta legati alle tribù nomadi di etnia fulana, accusati di offrire protezione alle milizie islamiste – a preoccupare maggiormente la comunità internazionale e gli analisti. (Res)