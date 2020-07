Italia-Slovenia: presidenti Mattarella e Pahor depongono fiori a monumento per antifascisti fucilati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo sloveno Borut Pahor hanno deposto una corona di fiori al monumento dedicato ai quattro antifascisti membri dell'organizzazione Tigr, condannati a morte e fucilati nel 1930 dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Anche qui i due presidenti hanno osservato alcuni secondi di silenzio tenendosi le mani, come avvenuto pochi prima in un'analoga cerimonia svoltasi alla foiba di Basovizza. La prossima tappa dell'incontro prevede la firma nella Prefettura di Trieste del protocollo d'intesa relativo alla restituzione del Narodni Dom alla minoranza slovena. (Res)