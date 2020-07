Viabilità: su A4 Milano-Brescia deviazione viale Certosa e chiusure notturne di Cormano, Agrate e Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con orario 22-5, chi proviene da Torino sarà obbligatoriamente deviato in uscita sullo svincolo di Milano Viale Certosa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano viale Certosa, si potrà invertire il senso di marcia e riprendere la A4 in direzione di Brescia. Dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Torino e Brescia. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano viale Certosa. Nelle due notti consecutive di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 21-6, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago o, in ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Carugate, sulla A51 Tangenziale est di Milano. Dalle 22 di giovedì 16 alle 2 di venerdì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata verso Milano e in direzione di Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Seriate o di Dalmine. Infine, dalle 20 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 luglio, sarà chiusa l'area di servizio "Sebino nord", situata nel tratto compreso tra Rovato e Palazzolo, verso Milano. (com)