Turchia: a maggio produzione industriale crollata del 20 per cento su base annua

- A maggio la produzione industriale in Turchia è scesa del 20 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica Turkstat, come riferisce il portale turco "Ahval". Su base mensile, la produzione è aumentata del 17 per cento rispetto ad aprile, quando l'output era crollato del 31 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. A fine giugno, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia è in una fase di forte ripresa economica, a giudicare dai dati relativi al mese di giugno. Il 28 giugno, l'istituto nazionale di statistica TurkStat ha annunciato che l'indice di fiducia nell'economia è salito a 73,5 punti in giugno rispetto ai 61,7 del mese precedente. "La crescita del 4,5 per cento della Turchia nel primo trimestre è la prova principe della potenza e del potenziale dell'economia", ha affermato allora Erdogan. (Tua)