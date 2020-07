Camera: mercoledì audizioni su istituzione Commissione italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 luglio, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, la Commissione Esteri svolge le seguenti audizioni: ore 8.15 presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi; ore 15, presso l'Aula della Commissione Finanze, sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Ricardo Maria Merlo. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)