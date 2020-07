Milano: Sardone (Lega), perché Pd non pensa a italiani? Basta propaganda immigrazionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd quando comincerà a pensare agli italiani? Quando la smetterà di portare avanti questa propaganda immigrazionista a tutti costi? Quando si fermerà ad ascoltare le reali esigenze dei milanesi?". Lo chiede in una nota la consigliera comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone. "Basta con queste opere politiche chiaramente a senso unico verso sinistra. Il Comune di Milano e il sindaco Sala devono rappresentare tutti i cittadini, non solo i loro amici amanti delle ong, dei clandestini e del business dell'accoglienza indiscriminata. Sono risorte pure le Sardine a supportare l'iniziativa del Municipio 8, che chiedono l'abrogazione dei decreti sicurezza: in pratica vogliono il caos, l'illegalità, per loro contano solo i diritti degli extracomunitari", prosegue Sardone., che osserva: "Tra l'altro, è abbastanza curioso che le scritte 'anti-razziste' siano state promosse nel Municipio 8, una delle zone di Milano che più risente dei problemi legati all'immigrazione, tra il campo rom di via Negrotto, le baraccopoli a Musocco, i minimarket etnici di viale Certosa". (com)