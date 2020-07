Corso Francia: i compagni di classe fuori dal tribunale "Gaia e Camilla ci mancate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gaia e Camilla ci mancate", "G e M", due iniziali circondate da un cuore. Sono questi i due cartelloni che una quindicina di compagne e compagni di classe di Gaia e Camilla, le due 16enni investite ed uccise lo scorso dicembre su corso Francia a Roma, hanno portato con loro questa mattina a piazzale Clodio. I giovani si sono dati appuntamento davanti all'ingresso del tribunale penale di Roma per per attendere l'esito dell'udienza di Pietro Genovese, il 20enne che quella notte investì mortalmente le due ragazze. Questa mattina il Giudice per l'udienza preliminare dovrà decidere se accordare o meno il rito abbreviato richiesto dai legali del ragazzo. (Rer)