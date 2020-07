© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco Andrej Babis ha esteso le sue congratulazioni ad Andrej Duda per la rielezione alla carica di presidente della Repubblica della Polonia. Le felicitazioni di Babis giungono via Twitter, in un messaggio in cui scrive che il premier ceco non vede "l'ora di proseguire la collaborazione dei due Paesi in seno al gruppo di Visegrad". (Vap)