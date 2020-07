Tunisia: consorzio difende Fakhfakh, "gara d'appalto vinta prima che diventasse premier" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda Valis - che si occupa di economia ambientale - è una società tunisina creata nel 2018; il suo capitale è posseduto al 51 per cento dalla società Moulin Holding e al 34 per cento dalla società Vivian (di cui il premier possedeva un pacchetto azionario venduto dopo le polemiche esplose a giugno) e al 15 per cento dalla società Serpol. Il comunicato precisa che l’azienda Valis “non vanta alcun contratto del valore di 120 milioni di dinari con lo Stato, come riferito da alcuni organi stampa”. Il consorzio Soteme, Valis e Serpol ricorda che nell'ottobre 2019, l’Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti (Anged) ha lanciato un bando di gara internazionale (numero 32/2019), diviso in sei lotti al fine di stimolare la concorrenza e rompere il duopolio del mercato esercitato dalle compagnie Segcor ed Ecoti per oltre dieci anni. L’apertura delle buste - prevista inizialmente per il 28 novembre 2019 - è stata tuttavia ritardata al 25 dicembre dello stesso anno, data in cui il consorzio di cui sopra è stato selezionato come miglior offerente in due dei sei lotti. (segue) (Tut)