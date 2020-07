Istat: crisi demografica più contenta al Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 la distribuzione della popolazione residente per ripartizione geografica resta stabile rispetto agli anni precedenti. Le aree più popolose del Paese si confermano il Nord-ovest (dove risiede il 26,7 per cento della popolazione complessiva) e il Sud (23,0 per cento per cento), seguite dal Centro (19,9 per cento), dal Nord-est (19,4 per cento) e infine dalle Isole (11,0 per cento). Così l'Istat nel bilancio demografico nazionale. Il decremento di popolazione coinvolge tutte le ripartizioni: nel Nord-ovest e nel Nord-est è contenuto (rispettivamente -0,06 per cento e -0,03 per cento rispetto a inizio anno), mentre i maggiori decrementi, sopra la variazione media nazionale (-0,31 per cento), si rilevano nelle Isole (-0,70 per cento) e al Sud (-0,63 per cento). A livello regionale, il primato negativo in termini di perdita di popolazione è del Molise (-1,14 per cento), seguito da Calabria (-0,99 per cento) e Basilicata (-0,97 per cento). All’opposto, incrementi di popolazione si osservano nelle province di Bolzano e Trento (rispettivamente +0,30 per cento e +0,27 per cento), in Lombardia (+0,16 per cento) ed Emilia-Romagna (+0,09 per cento). I cittadini stranieri risiedono soprattutto nel Nord e nel Centro. Il primato di presenze, in termini assoluti, va alle regioni del Nord-ovest con 1.792.105 residenti di cittadinanza straniera, pari a oltre un terzo (33,8 per cento) del totale degli stranieri. Un cittadino straniero su quattro risiede nelle regioni del Nord-est e in quelle del Centro. Più contenuta è la loro presenza nel Sud (12,1 per cento) e nelle Isole (4,8 per cento). Rapportando la popolazione residente straniera a quella totale si conferma un’incidenza superiore al 10 per cento al Centro-nord,in linea con il 2018. Anche nel Mezzogiorno il rapporto resta stabile, ma più moderato rispetto al resto d’Italia: 4,6 residenti stranieri per cento abitanti nel Sud e 3,9 nelle Isole.(Ren)