Roma: Garipoli-Palma-Rocca (Fd'I), su Tiberis Raggi non si arrende, soldi buttati

- "Errare è umano perseverare è diabolico. Apprendiamo che la Raggi si è rimessa in moto per rifinanziare Tiberis, la spiaggetta sulle sponde del Tevere all'altezza di Ponte Marconi. Già negli anni scorsi Tiberis aveva fatto discutere per i fondi impegnati, per le modalità di gestione, per i tempi di realizzazione e per la reale utilità, quindi pensavamo che dopo l'emergenza e il fallimento degli anni precedenti questa volta il Sindaco soprassedesse dall'ennesimo capriccio e invece no". Lo affermano in una nota Federico Rocca responsabile romano enti locali Fratelli d'Italia, Valerio Garipoli e Marco Palma già consigliere di Fd'I Municipio XI. "La spiaggia dovrebbe riaprire tra 10 giorni, quindi verso il 20 luglio, pertanto a estate già inoltrata e già questo dovrebbe far riflettere sull'utilità di rimetterla in piedi, ma la notizia che ci ha colpito è l'importo stanziato, 200.000 euro per soli 20 lettini. Calcolatrice alla mano sono 10.000 a lettino, neanche in Costa Smeralda o ai Caraibi si arriva a queste cifre. Riteniamo che sarebbe stato più utile spendere quei soldi per pagare l'affitto di ombrelloni e lettini a delle famiglie meno abbienti così da fargli trascorrere qualche giorno al mare con i propri figli, invece di ricavare un quadrato di terra attrezzata sull'argine del Tevere che non è neanche balneabile. Un'operazione che avrebbe rappresentato anche un piccolo aiuto economico agli stabilimenti del litorale romano duramente colpiti dalla crisi", continua la nota. "Questa volta ci rivolgeremo alla Corte dei Conti – concludono Garipoli, Palma e Rocca - perché una spesa del genere non trova nessuna giustificazione per il servizio che viene reso".(Com)