Somalia: leader Stati regionali, non ci sono le condizioni per elezioni a suffragio universale quest'anno

- La Somalia non è pronta per le elezioni a suffragio universale quest'anno. È la conclusione raggiunta dai leader degli Stati regionali al termine della riunione che si è svolta lo scorso fine settimana a Dusa Mareb, capoluogo della regione del Galgudud. In un comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, i cinque leader regionali hanno definito "praticamente" impossibile lo svolgimento di elezioni a suffragio universale entro il 2020, ma hanno chiesto negoziati politici con il governo federale somalo per trovare una soluzione di compromesso per scongiurare la proroga del mandato dell'attuale amministrazione, il cui mandato decade a novembre. I rappresentanti regionali chiedono quindi un modello alternativo che sia “accettabile” per tutti e hanno invitato il presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo” e il primo ministro Hassan Ali Kheire a convocare una riunione urgente per raggiungere una mediazione sulla data e sul modello elettorale. La riunione, hanno aggiunto, dovrebbe svolgersi sempre a Dusa Mareb. (segue) (Res)