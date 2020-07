Sport: Figliomeni (Fd'I), istituzioni garantiscano uso palestre per educazione fisica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo assolutamente contrari a che le palestre, all'inizio del prossimo anno scolastico, vengano sottratte allo svolgimento dell'attività di educazione fisica per essere utilizzate come aule per l'insegnamento di altre materie". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Rammentiamo che una vera attività motoria consente agli studenti, già da quando sono piccoli, di divertirsi e nel contempo di stare in movimento perché lo sport è anche sinonimo di salute visto che l'eccessiva sedentarietà non fa bene alle persone. Il governo e le istituzioni, specie in questo momento di restrizioni, rispettino la materia dell'educazione fisica che non può essere sacrificata poiché, a differenza di qualche altra disciplina a volte non facilmente digeribile, è fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. Ci sono tanti spazi alternativi, a volte chiusi o abbandonati che, in caso di necessità, possono essere utilizzati per sopperire alle necessità del distanziamento sociale".(Com)