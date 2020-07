Slovacchia: ministro Esteri, Fico (Smer-Sd) non manca mai di politicizzare ogni tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' triste notare che il presidente del partito slovacco Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) approfitta di ogni tema per politicizzarlo. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, attraverso i social network. Il titolare degli Esteri ha così replicato alle parole che Fico ha pronunciato sabato. Il presidente di Smer-Sd aveva invitato il ministro Korcok a riconsiderare il suo ruolo per il fatto che il Regno Unito ha inserito la Slovacchia tra i Paesi a rischio in relazione alla pandemia di coronavirus. "E' un fallimento del ministero degli Esteri. Un fallimento tale che il ministro dovrebbe considerare se restare o meno", aveva dichiarato Fico. L'ex premier ha anche accusato Korcok di essere troppo "orientato verso l'Ovest" in politica estera. Sulla decisione di Londra, Korcok dice che è "infondata" e che sta operando perché possa essere rivista. Il ministro ricorda anche che l'influenza della diplomazia sulle raccomandazioni degli epidemiologi di altri Paesi è ovviamente limitata. (Vap)