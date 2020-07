Coronavirus: Fratoianni (Leu), virus è ancora pericoloso, dobbiamo essere preparati in caso di seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il virus è ancora presente e molto pericoloso. Dobbiamo farci trovare preparati nel caso ci fosse una seconda ondata. Sarebbe imperdonabile". Lo afferma Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana dai microfoni di "Agorà Estate" su Rai 3. "Il Covid19 altro che sparito, è ancora lì ed è ancora molto pericoloso. Il problema allora è capire quali sono gli strumenti che consentano di fare operazioni di lungo periodo in grado di prevedere quel che potrebbe accadere, e dunque di farsi trovare preparati", ha detto. "É chiaro che quando il virus ci è arrivato addosso come uno tsunami - prosegue l'esponente di Leu - nessuno poteva essere preparato. E io credo che quello che è stato fatto da questo governo sia stato molto importante per mettere in sicurezza la salute di tutti. Ricordo anche allora, nei mesi scorsi, le polemiche sugli eccessi, sul furto di democrazia, la troppa prudenza. E invece è stato molto importante quello che è stato attuato allora." "Ora sarebbe inperdonabile - conclude Fratoianni - farsi trovare impreparati nel futuro". (Com)