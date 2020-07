Somalia: morto in Turchia l’ex premier Hassan Abshir Farah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro somalo Hassan Abshir Farah è morto in Turchia all'età di 75 anni. Ad annunciarlo in una nota è stato il presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo”, il quale ha elogiato Farah per aver svolto “un ruolo positivo nella governance e nello sviluppo della Somalia”. Il governo ha formato un comitato per organizzare funerali di Stato per l’ex premier, ma al momento non è ancora stata fissata una data. Già sindaco di Mogadiscio negli anni '70, Farah ha ricoperto l'incarico di primo ministro tra il 2001 e il 2003 sotto la presidenza provvisoria di Abdiqasim Salat Hassan.(Res)