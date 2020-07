Ungheria: in arrivo nuove restrizioni alle frontiere, anche la Romania nella lista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 luglio, l'Ungheria imporrà nuove restrizioni alle frontiere, per contenere il diffondersi del Covid-19, in seguito all'aumento dei contagi in alcuni Paesi. Sarà vietato l'ingresso delle persone in arrivo dalle zone rosse, mentre quelle provenienti dalle aree gialle, come la Romania, dovranno sottoporsi a controlli sanitari alla frontiera e fare una quarantena di 14 giorni. Lo riferisce la diplomazia romena con un comunicato. Invece, potranno entrare in Ungheria senza l'obbligo della quarantena o dell'isolamento fiduciario le persone che presentano un certificato medico in lingua inglese o ungherese che attesti l'essersi sottoposto a due tamponi con esito negativo al Sars-CoV-2 effettuati negli ultimi cinque giorni, con il secondo test 48 ore dopo il primo. (segue) (Rob)