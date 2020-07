Ungheria: in arrivo nuove restrizioni alle frontiere, anche la Romania nella lista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre dal 15 luglio, i turisti stranieri in arrivo in Grecia dovranno presentare un certificato medico in lingua inglese che attesti l'esito negativo per il Covid-19, rilasciato 72 ore prima al massimo. Il ministero degli Esteri romeno ricorda che il test non esclude l'obbligo di compilare il modulo elettronico e i tamponi casuali alla frontiera. Anche altri paesi dell'Ue hanno annunciato delle restrizioni. L'Austria sollecita a tutti i cittadini in arrivo dalla Romania di presentare un certificato medico in lingua inglese o tedesca che attesti la negatività al Sars-CoV-2, rilasciato non più di quattro giorni prima, nonché la prova di un alloggio. Altrimenti, si va in isolamento fiduciario per 14 giorni. Da oggi, la Lituania vieta alle persone residenti in Romania l'accesso sul suo territorio, fatta eccezione per quelle in transito per rientrare nel paese di residenza. (Rob)