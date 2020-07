Viabilità: Anas, lavori risanamento pavimentazione galleria su statale 45 ter “Gardesana occidentale" (BS)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato il completamento dei lavori di risanamento della pavimentazione, con rafforzamenti localizzati delle fondazioni stradali, lungo la statale 45 ter "Gardesana Occidentale", in provincia di Brescia. Lo comunica in una nota la società del Gruppo FS Italiane. Per consentire l'esecuzione delle lavorazioni, che interessano la sede stradale delle gallerie 'La Guarda' e 'Monte Castello', la statale sarà chiusa tra il km 0,000 e il km 4,400, nei territori comunali di Villanuova sul Clisi e Vobarno, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 5:00. Per i veicoli diretti in Valsabbia il percorso alternativo prevede l'uscita allo svincolo di Villanuova con proseguimento sulle provinciali 116 e IV. Per il traffico in direzione Brescia è istituita invece l'uscita obbligatoria allo svincolo di Roè Volciano (località Tormini) con proseguimento sulle provinciali 116 e IV. I veicoli provenienti da Trento saranno infine indirizzati in uscita allo svincolo di Vobarno con proseguimento sulla provinciale IV (località Collio). (com)