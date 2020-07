Torino: botte e minacce per costringere tre ragazze a prostituirsi, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 luglio, a Torino, gli agenti del Commissariato “Dora Vanchiglia”, a seguito di una articolata indagine, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo di 31 anni e della sua compagna, una donna di 28, per sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona ed estorsione. Nell’agosto del 2019 gli agenti del commissariato erano venuti a sapere dello sfruttamento della prostituzione ai danni di tre ragazze di nazionalità marocchina da parte di una coppia di loro connazionali, i quali pretendevano tutti i proventi dell’attività. Con il passare del tempo, le angherie di A.I. (classe 89) e A.H. (classe 92) si sono aggravate in quanto le vittime sarebbero anche state private della loro libertà personale, venendo rinchiuse nell’appartamento in cui erano obbligate a prostituirsi. I clienti, dopo aver pattuito la prestazione desiderata direttamente con gli sfruttatori ed aver pagato ad essi il servizio, venivano indirizzati nell’abitazione in corso Moncalieri per consumare il rapporto. Quando le ragazze hanno iniziato a manifestare la volontà di sottrarsi al controllo degli aguzzini, sono state minacciate: è stato detto loro che sarebbero stati diffusi, anche nel Paese di origine, video e immagini dei loro atti sessuali (segue) (Rpi)