Torino: botte e minacce per costringere tre ragazze a prostituirsi, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una prima denuncia dei fatti, alle minacce si sono aggiunte anche le aggressioni. Infatti, la coppia di sfruttatori ha malmenato e derubato una delle due ragazze, sottraendole una collanina d’oro e il passaporto delle ragazze, per impedirle di tornare nel proprio paese. Sono seguite ulteriori minacce, come la pubblicazione, tramite uno dei principali social network, e l’invio a parenti e amici, di video della vittima in atteggiamenti intimi con uno dei clienti. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso un modus operandi teso a soggiogare le donne utilizzando metodologie ricattatorie ed estorsive basate sulla divulgazione di immagini nel Paese di origine, in modo da compromettere definitivamente la loro reputazione. Nell’ambito dello stesso procedimento emerge anche l’alterazione di stato di uno dei figli della sfruttatrice, dichiarato fraudolentemente figlio di diverso padre per ottenere il permesso di soggiorno, motivo per cui è stata denunciata. L’Autorità Giudiziaria ha avallato in pieno le richieste fatte dagli investigatori concordando su tutto il piano accusatorio, riconoscendo la misura cautelare della custodia in carcere per lo sfruttatore nonché l’obbligo di presentazione alla P.G. per la sua compagna, concorrente nei reati di sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona ed estorsione. (Rpi)