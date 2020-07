Imprese: Intesa Sanpaolo con Federculture, Agis, Forum Terzo Settore e Alleanza cooperativa per cultura e spettacoli dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo Prossima, la struttura di Intesa Sanpaolo dedicata all’economia del bene comune, ha sottoscritto oggi un accordo con Federculture, Agis, Forum del Terzo Settore e Alleanza delle cooperative (i principali soggetti italiani impegnati nel settore cultura e spettacolo dal vivo) per sostenere un mondo che è tra i più colpiti dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19 e che sconta le maggiori difficoltà nella fase di ripartenza. Stando al relativo comunicato stampa, per il rilancio del settore culturale la Banca metterà a disposizione una quota del proprio Fondo di solidarietà e sviluppo di cinque milioni di euro, con un effetto leva che consentirà di concedere finanziamenti per un massimo di 25 milioni di euro a realtà più piccole periferiche e giovanili con particolari difficoltà di accesso al credito. L’obiettivo, prosegue la nota, è aumentare ulteriormente il proprio impegno creditizio nel settore, oggi valutabile in 250 milioni di euro, per sostenerne il rilancio. Con l’accordo la banca promuove inoltre uno spazio di confronto nel quale gli operatori del comparto si incontrano in modo continuativo per definire modelli di sostenibilità sulla base delle rispettive esperienze con un approccio strutturale alla crescita che andrà a beneficio dell’intero settore. (segue) (Com)