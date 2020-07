Imprese: Intesa Sanpaolo con Federculture, Agis, Forum Terzo Settore e Alleanza cooperativa per cultura e spettacoli dal vivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fare rete con i soggetti economici in settori di primario interesse per il paese è una delle linee di azione che da 13 anni ci identifica meglio: gli effetti sono un miglioramento decisivo dell’accesso al credito e una migliore sostenibilità”, ha commentato Marco Morganti, responsabile di Intesa Sanpaolo Prossima, sottolineando che la cultura e gli spettacoli dal vivo si trovano oggi in una “tempesta perfetta” da trasformare in elemento di svolta verso una sostenibilità migliore rispetto a quella pre-crisi. La presenza di garanzie pubbliche, ha continuato, aiuterà il processo, ma proprio per questo “bisogna preparare progettualità di breve, medio e lungo termine, in modo condiviso con gli operatori: la piattaforma che si forma oggi è aperta a ogni soggetto che vorrà unirsi per rafforzare le imprese culturali, migliorarne la sostenibilità e accompagnarle verso la crescita”. Il presidente di Federculture, Andrea Cancellato, ha dichiarato che l’accordo “aiuterà le imprese culturali, in particolare quelle più fragili e meno strutturate per affrontare i rovesci della crisi, a superare il guado dell’emergenza e sarà un utile strumento per innovare i modelli produttivi dell’offerta culturale, rafforzandoli e rendendoli più sostenibili”. Un’iniziativa, ha aggiunto, che non è in contraddizione ma integra il Fondo nazionale per le imprese culturali garantito dallo Stato, inserito nel decreto Rilancio. “Ci auguriamo che il giorno successivo alla conversione del decreto il ministero adotti i necessari decreti attuativi affinché il Fondo sia immediatamente utilizzabile dalle imprese culturali e del terzo settore che ne hanno assoluta necessità”. (segue) (Com)