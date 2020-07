Imprese: Intesa Sanpaolo con Federculture, Agis, Forum Terzo Settore e Alleanza cooperativa per cultura e spettacoli dal vivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti che la crisi ha avuto sul settore, ha aggiunto il delegato Agis Francesco Maria Perrotta, sono sotto gli occhi di tutti. “Non si tratta di una forma di intrattenimento che si è fermata ma di un ulteriore pezzo di economia, non così insignificante vista la nostra tradizione, nonché di un pezzo importante di welfare che è venuto a mancare: l’iniziativa che stiamo mettendo in campo grazie a Intesa Sanpaolo Prossima non offre solo strumenti per ridare vigore al grande patrimonio di attività culturali, di cui siamo tra i principali detentori al mondo, ma vuole rappresentare una rete di solidarietà per lo sviluppo futuro del settore culturale e creativo”, ha spiegato. La portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore Claudia Fiaschi ha infine aggiunto che la riduzione delle diseguaglianze tra persone e territori passa anche dall’accesso alle opportunità culturali e di socialità di tutte le persone, e particolarmente di quelle più fragili, nonché dalla valorizzazione dei territori più marginali. “La creazione di un’offerta culturale di prossimità, la promozione dei siti culturali minori sono solo alcuni esempi delle iniziative che vengono realizzate dal mondo del terzo settore sia associativo che imprenditoriale, da sempre in prima linea anche negli ambiti della cultura e dello spettacolo dal vivo: un impegno fortemente messo in crisi da questa emergenza, ma dal quale, siamo convinti, dipenderà anche la ripartenza del paese”, ha detto. (Com)