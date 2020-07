Autostrade: Giacomoni (FI), risparmi delle famiglie erosi da minacce a vuoto del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo mese il titolo Atlantia ha perso il 13 per cento, e oltre il 37 se si torna indietro di sei mesi. Così in una nota Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. “Questo significa che lo sterile chiacchiericcio dei populisti e l'inerzia del governo giallo-rosso hanno causato un'erosione di non poco conto dei risparmi di tutte quelle famiglie italiane, che hanno investito in questo titolo: l'ennesima dimostrazione che il grillismo al governo è deleterio”, ha detto. Non riuscendo a comprendere che gli annunci di chi è al governo hanno delle conseguenze devastanti per le società quotate, ha aggiunto, stanno con le loro sparate populiste distruggendo il paese. “E la malsana idea di nazionalizzare tutto, con l'ingresso di Cdp ovvero sempre con i risparmi degli italiani, non potrà che peggiorare le cose”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di “sottolineare con forza che più Stato in economia significa più clientele e maggiore potere in mano ai governanti, che non sempre, ed è questo il caso, si dimostrano competenti e capaci”. (Com)