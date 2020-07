Yemen: Coalizione intercetta 2 missili e 6 droni diretti in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della Coalizione per il sostegno della legittimità nello Yemen hanno intercettato e distrutto due missili balistici lanciati dalla milizia Houthi verso l'Arabia Saudita per colpire deliberatamente obiettivi civili. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze della Coalizione, il colonnello Turki al-Maliki. Le forze della Coalizione sono state anche in grado di intercettare e distruggere sei droni bomba lanciati dalla milizia Houthi sostenuta dall'Iran da Sana'a verso il Regno. La milizia Houthi ha intensificato intenzionalmente le ostilità per colpire obiettivi usando missili balistici e droni, ha affermato l’ufficiale. Da alcune settimane hli Houthi lanciano droni bomba contro le città del regno saudita che vengono intercettati dalla difesa aerea della Coalizione.(Res)