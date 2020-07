Regno Unito: ministro Interno Patel comunicherà oggi dettagli sistema immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno britannico Priti Patel dovrebbe comunicare oggi ulteriori dettagli del nuovo sistema per l'immigrazione del governo del Regno Unito. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui l'annuncio di Patel sarebbe volto a preparare aziende ed organizzazioni per la più grande modifica della politica migratoria del paese degli ultimi decenni. Il ministero dell'Interno ha precedentemente rivelato i principi fondamentali alla base nel nuovo sistema "a punti", che dovrebbe essere introdotto il primo gennaio al termine del periodo di transizione della Brexit. In base alla nuova strategia, i confini del Regno Unito saranno difficili da accedere per i cosiddetti lavoratori non qualificati, e chi richiederà un permesso dovrà dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, per rimanere nel paese gli immigrati dovranno provare di aver ricevuto un'offerta di lavoro con un salario minimo di 28.597 euro all'anno. (segue) (Rel)