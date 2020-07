Regno Unito: ministro Interno Patel comunicherà oggi dettagli sistema immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modifica più significativa, secondo il "The Guardian", sarà la fine della libertà di movimento per i cittadini dell'Unione europea, che in seguito alla Brexit dovranno seguire le pratiche migratorie dalle quali erano precedentemente esentati. Il ministro dell'Interno ha sostenuto che il pubblico britannico ha votato per riprendersi il controllo dei confini e per introdurre un nuovo sistema d'immigrazione a punti. "Ora che abbiamo lasciato l'Ue, possiamo sfruttare appieno il potenziale del paese e attuare le modifiche necessarie per ripristinare la fiducia nel sistema d'immigrazione e per fornire un sistema più giusto, più stabile e basato sulle competenze dall'1 gennaio 2021", ha dichiarato Patel. (Rel)