Spagna: coronavirus, governo convoca comitato di monitoraggio per aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova diffusione di contagi in tutta la Spagna verificatasi negli ultimi giorni ha spinto il premier, Pedro Sanchez, a convocare oggi, nuovamente, il comitato di monitoraggio sul coronavirus presso il palazzo della Moncloa (la sede del governo). Ieri, domenica 12 luglio, la giunta locale della Catalogna ha disposto il confinamento totale nella città di Lleida e in altri sette comuni della regione a causa di un preoccupante aumento di focolai (800 contagi) di Covid-19. Negli ultimi giorni, infatti, la pandemia, seppur decisamente con minore intensità, non ha cessato di diffondersi in tutte le Comunità della autonomie, a parte la Rioja e le Asturie. Dall'inizio della scorsa settimana la località di A Marina, in provincia di Lugo, in Galizia, è stata completamente isolata dal governo locale per motivi precauzionale dopo che erano stati registrati 165 casi di Covid-19. (Spm)