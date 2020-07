Yemen: governo invita le Ong a dire chi ostacola il processo umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo legittimo yemenita ha invitato le organizzazioni non governative e quelle delle Nazioni Unite che operano in Yemen a dire chiaramente chi ostacola il processo di distribuzione degli aiuti umanitari e causa situazioni di carestia in alcuni governatorati dello Yemen, riferendosi a quelli sotto il controllo della milizia Houthi. Per il governo del presidente Abde Rabbo Mansur Hadi, le milizie Houthi sono la principale causa di privazione al popolo yemenita di aiuti umanitari e che ciò che stanno facendo contro il processo umanitario non è più nascosto. La presa di posizione è arrivata attraverso una dichiarazione alla stampa del ministro delle Amministrazioni locali e del presidente del Comitato supremo per il soccorso in Yemen, Abdul Raqib Fateh, che ha criticato le statistiche riportate nelle relazioni internazionali degli indicatori sulla situazione umanitaria in Yemen e ha affermato che "è diventata necessaria una vera valutazione, rispetto a quanto viene fatto da queste organizzazioni".(Res)