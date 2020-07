Coronavirus: 203 nuovi casi in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 203 i nuovi casi di contagio da coronavirus e 218 le guarigioni registrati in Marocco nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Sale, quindi, a 15.745 il numero di contagi dal primo caso riportato a marzo e a 12.283 quello delle persone completamente guarite, che rappresenta un tasso di guarigione di circa il 78 per cento, ha dichiarato Hind Ezzine, capo del servizio delle malattie epidemiche del ministero della sanità. Il numero di decessi è salito a 250 dopo l'annuncio di cinque nuovi casi, pari a un tasso di mortalità dell'1,6 per cento, ha aggiunto.(Mar)