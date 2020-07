Hong Kong: disordini sociali, magnate editoria Jimmy Lai comparirà oggi in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha accusato 13 persone, tra le qali il magnate dell'editoria Jimmy Lai e l'ex legislatore Lee Cheuk-yan per aver organizzato, partecipato e incitato a partecipare ad assemblee illegali lo scorso anno nell'ex colonia britannica. Gli accusati sono stati convocati per comparire davanti alla corte oggi pomeriggio. Le persone condannate per il reato di assemblea illegale rischiano fino a cinque anni di reclusione a Hong Kong. A carico di Lai ora pendono almeno sette accuse. L'editore apparirà in tribunale anche per l'imputazione di intimidazione criminale il 19 agosto. Jimmy Lai, magnate dell'editoria nonché uno dei più importanti attivisti per la democrazia di Hong Kong, ha dichiarato a fine maggio che combatterà fino all'ultimo contro l'imposizione di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale per l'ex colonia britannica. "Quello che ho, me lo ha dato questo posto, continuerò a combattere fino all'ultimo giorno. Sarà un onore se mi sacrificherò", ha dichiarato Lai in un'intervista alla stampa internazionale. (segue) (Cip)