Hong Kong: disordini sociali, magnate editoria Jimmy Lai comparirà oggi in tribunale (2)

- "Sicuramente al di fuori del supporto, la cosiddetta influenza straniera è la nostra unica salvezza [...] Penso che se gli statunitensi ci sostengono con forza, gli altri paesi seguiranno. Gli Usa devono prendere il comando", ha detto Lai. La società fondata dal magnate, Next Digital, è considerata uno dei principali bastioni rimanenti della libertà dei media a Hong Kong. Lai è stato arrestato due volte quest'anno con l'accusa di assemblee illegali insieme ad altri importanti attivisti, in relazione alle proteste dell'anno scorso contro la legge per l'estradizione. Lai ha detto di aspettarsi che il presidente statunitense Donald Trump aumenti la pressione sulla Cina; all'inizio possibilmente attraverso sequestri di beni e altre sanzioni specifiche. "L'intera questione non riguarda Hong Kong ma tutta la Cina. Devi renderli (Pechino) personalmente responsabili in modo che sentano il dolore", ha detto. (Cip)