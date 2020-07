Marocco: Covid-19, nuovi focolai nei quartieri di Tangeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli sforzi in corso per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus e limitare le sue ripercussioni negative, e in vista delle esigenze dell'assistenza sanitaria a seguito della comparsa di nuovi focolai in diversi distretti della città di Tangeri, è stato deciso di inasprire le restrizioni precauzionali e le misure preventive e di chiudere gli ingressi di alcune zone della città dalla mezzanotte di domenica 12 luglio, ha annunciato il ministero dell’Interno. In un comunicato stampa, il ministero ha indicato che è stato anche deciso di rafforzare i controlli in modo che le persone che si trovano in queste zone lascino le loro residenze solo in caso di estrema necessità rispettando le precauzioni necessarie: distanza fisica, misure di igiene, uso obbligatorio delle mascherine e download dell'applicazione "wiqaytna".(Mar)