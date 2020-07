Criminalità: rapine e estorsioni a commercianti, 10 arresti nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono state arrestate in provincia di Milano in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Milano, perché ritenute dai Carabinieri responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto. Cinque destinatari dell’ordinanza si trovava già in carcere. Le indagini svolte dalla sezione operativa dei militari di Corsico (MI), nel periodo settembre-novembre 2019, sono state finalizzate a disarticolare un sodalizio criminoso, composto da soggetti italiani e gravitanti nel quartiere di edilizia popolare “Lavagna” di Corsico, dedito alla commissione di rapine in danno di istituti di credito, centri scommesse, compro oro ed estorsioni ai danni di commercianti. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00 presso la sala stampa del Comando Provinciale di Milano, in via della Moscova 19/21. (Rem)