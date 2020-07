Portogallo-Paesi Bassi: oggi vertice bilaterale tra i due premier all'Aia su piano ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Portogallo, Antonio Costa, si riunirà oggi all'Aia con l'omologo olandese, Mark Rutte, nell'ambito degli incontri bilaterali con altri leader europei in vista del Consiglio europeo che si terrà il 17 e 18 luglio a Bruxelles. Dopo aver accolto i capi di governo della Spagna, Pedro Sanchez, e dell'Italia, Giuseppe Conte, a Lisbona la scorsa settimana, per cercare di raggiungere un accordo comune sul piano per la ripresa, Costa cercherà di convincere il governo olandese, considerato uno dei paesi frugali ad accogliere la proposta presentata dalla Commissione europea sostenuta in particolare da Italia, Portogallo, Spagna, Germania e Francia.(Spm)