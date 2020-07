Cina: accademico Xu Zhangrun rilasciato ma sorvegliato, aveva criticano gestione dell'epidemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xu è l'ultima figura di spicco arrestata quest'anno per aver criticato Xi per la sua gestione dell'epidemia di coronavirus. Alla fine di giugno, le autorità cinesi hanno convalidato anche l'arresto di due attivisti filodemocratici, Ding Jiaxi e Xu Zhiyong, uno dei quali aveva chiesto al presidente Xi Jinping di dimettersi a causa della gestione della pandemia di Covid-19. Ding e Xu sono figure di spicco nel Movimento per i nuovi cittadini della Cina, un gruppo per i diritti civili che chiede una riforma costituzionale e critica la corruzione nel governo. Secondo quanto riferito, gli amici e la famiglia di entrambi gli uomini affermano di non essere stati in grado di visitarli o contattarli. Ding, un ex avvocato con sede a Pechino precedentemente incarcerato per aver protestato contro la corruzione delle alte sfere cinesi, è accusato di "incitamento alla sovversione del potere statale". Xu è detenuto da febbraio dopo aver pubblicato una serie di post critici sulla risposta del Partito comunista cinese alla diffusione del coronavirus, e ha invitato Xi a dimettersi. (Cip)